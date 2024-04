Santanchè “La Sicilia può avere turismo tutto l’anno”

CATANIA (ITALPRESS) – “Il turismo sta funzionando molto bene. I dati della scorsa stagione confermano la crescita. La Sicilia ha tutte le potenzialità per avere un turismo tutto l’anno”. Lo ha dichiarato il Ministro del Turismo, Daniela Santanché, in visita a Catania per il lancio di “Wi-Fi By Italia.it”, un progetto del MITUR da 5 milioni di euro finalizzato ad ampliare la rete di punti di accesso wireless nei principali porti turistici e potenziare il processo di digitalizzazione del flusso turistico. Sono 39 i porti aderenti al progetto. Catania la città scelta per il lancio dell’iniziativa. xo3/vbo/gtr