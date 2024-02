Muore mentre fa jogging stroncato da un arresto cardiaco

A cura di Pasquale Cogliani

Un 50enne di origini partenopee è deceduto nel pomeriggio di ieri mentre faceva jogging a Porto Cesareo. L’uomo, un operatore RAI, era in Puglia per ragioni lavorative. Il 50enne si sarebbe accasciato al suolo a seguito di un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo. Alcuni passanti hanno allertato immediatamente i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. Il personale sanitario ha fatto ricorso alle manovre di rianimazione, ma il suo cuore del o aveva ormai cessato di battere.Sul luogo sono accorsi i carabinieri della stazione locale assieme ai militari della compagnia di Campi Salentina, oltre ai colleghi della troupe Rai. La salma del 50enne è stata restituita ai familiari, al termine dell’ispezione esterna da parte del medico legale.