Un Trionfo di Stile e Sostenibilità a Palazzo Visconti

La presentazione della capsule collection Grand Soirée del brand di moda di Miriam Tirinzoni a Palazzo Visconti a Milano del 5 marzo 2024 ha segnato un trionfo ineguagliabile di eleganza, tradizione e raffinatezza, rafforzando la posizione del marchio nel panorama della moda internazionale. Questa collezione riflette un’approfondita ricerca sulla qualità dei tessuti, dando vita a capi che coniugano maestria tradizionale e innovazione, con linee pulite, materiali pregiati e un’attenzione minuziosa ai dettagli che trasformano ogni pezzo in un’opera d’arte unica.

L’evento si è svolto in uno dei luoghi più suggestivi e storici della città, fornendo il contesto perfetto per esaltare le creazioni distintive e lo stile inconfondibile del brand. L’adozione di tessuti sostenibili e la promozione di pratiche produttive etiche hanno ulteriormente valorizzato la collezione, evidenziando l’impegno del marchio verso la responsabilità sociale e ambientale, suscitando acclamazioni sia dalla critica che dal pubblico e dimostrando che è possibile coniugare moda e sostenibilità, privilegiando la qualità rispetto alla produzione di massa. La scenografia di Palazzo Visconti ha aggiunto un ulteriore fascino all’evento, con i suoi spazi sontuosi e carichi di storia che hanno fornito lo sfondo perfetto alle affascinanti modelle di Miriam Tirinzoni, creando un dialogo unico tra passato e presente, tra arte e moda. La scelta di questo luogo ha sottolineato l’obiettivo del brand di fondere la moda con l’arte e la bellezza italiana, rafforzando così l’importanza del made in Italy. In chiusura dell’evento, Miriam Tirinzoni ha espresso il suo ringraziamento al patron Carmelo Alì e a Laura Pagani Cesa per aver creato un contesto di promozione internazionale della moda italiana di alto livello, e ha lodato la maestria e la simpatia della madrina dell’evento, Cesarina Ferruzzi.

Biografia

Miriam Tirinzoni, nativa della Valtellina, è una donna intraprendente e determinata, caratteristica delle persone cresciute in montagna. Laureata in Economia Politica, ha accumulato diverse esperienze manageriali e ha fondato MT CONSULTING SRL, azienda attiva nel fund raising e nella gestione dei rapporti con enti pubblici per ottenere agevolazioni e incentivi, collaborando con istituzioni come la Regione Lombardia e i Ministeri. Successivamente, ha avviato ENERGIE ALTERNATIVE ITALIA SRL, un’Esco focalizzata sulla promozione del risparmio energetico. Nel 2020, ha lanciato con successo il suo brand di moda MT Fashion.

Miriam Tirinzoni ha dimostrato la sua abilità nell’imprenditoria e nella consulenza, consolidando il suo ruolo nel settore della moda. Nel 2021, ha vestito Manuela Arcuri sul red carpet di Venezia78 con un abito bianco e nero che ha ricevuto molte recensioni positive. Nel 2022, ha vestito anche Delia Duran per la registrazione presso la trasmissione “Verissimo”. Sempre nel 2022, la Velina russa Vera Atiuskina ha scelto un outfit e una borsa di Miriam Tirinzoni. Durante EXPO Dubai 2022, ha ricevuto la menzione come “Stilista Rivelazione 2021”. Nel luglio del 2022, è stata insignita del Premio Accademico d’Onore Cartagine presso la Sala Protomoteca del Campidoglio a Roma dall’Associazione Cartagine.