Road trip a Siracusa, perché proprio in inverno?

La Sicilia è una terra calda e accogliente. Lo nel senso letterale del termine. Il clima della regione è sempre molto generoso con chi vi abita e sceglie di visitarla, anche solo per pochi giorni.

L’inverno sembra non arrivare mai, le temperature sono quasi sempre miti e i temporali piuttosto rari, nel corso dell’anno.

Allo stesso tempo, però, i mesi estivi possono regalare giornate davvero molto torride e afose, con temperature che non di rado superano anche i 40 gradi.

Per quanto possa sembrare la destinazione ideale per l’estate, trattandosi di un’isola e godendo di un mare meraviglioso, in realtà, lo è solo per metà. Il caldo, di fatto, non renderebbero piacevole un tour nelle città culturali o nei parchi archeologici che puntellano l’isola. Non sarebbe affatto gradevole inerpicarsi su per l’Etna per degustare buon vino, tra le cantine della zona.

Al contrario, l’inverno offre una varietà di attività e bellezze difficilmente godibili in estate.

Dagli sport invernali delle alture sicule fino alle sagre gastronomiche, senza dimenticare tutti gli eventi e i rituali natalizi.

In un tour che potrebbe abbracciare più destinazioni, però, non si può e non si deve escludere Siracusa.

Siracusa è i suoi dintorni spesso vengono sottovalutati, ma sono un vero gioiello della Sicilia.

Dominata dall’architettura barocca, Siracusa custodisce diversi punti di interesse che possono colpire i visitatori, dal teatro Apollo fino a Piazza Archimede, dalla Cattedrale all’isola di Ortigia, molto suggestiva perché là si può raggiungere a piedi.

Da qui, poi, ci si può spostare a Noto, a una manciata di chilometri da Siracusa, magari noleggiando una vettura per girare anche i dintorni.

Noto è famosa per le sue meravigliose facciate e i palazzi storici che le hanno conferito la fama di giardino di cemento.

Patrimonio dell’Umanità UNESCO, Noto può valere l’intero viaggio in Sicilia.

