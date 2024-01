Razzismo, Fontana “Caso Maignan, importante il ricorso a Procura”

MILANO (ITALPRESS) – “Per combattere il razzismo anche il ricorso alla Procura è importante”. Lo ha dichiarato il presidente diRegione Lombardia, Attilio Fontana, oggi a Palazzo Lombardia, a margine della conferenza stampa “Quota del fondo sanitarionazionale spettante alla Lombardia per il 2023″, a proposito degli ululati razzisti nei confronti del portiere del Milan, MikeMaignan, di sabato scorso nella partita Udinese-Milan. “Si deve combattere in tutti i modi ogni forma di razzismo. Quello chedobbiamo fare è studiare le forme migliori, quelle più opportune, tali da far capire che sono cose fuori dal tempo, inaccettabili.Bisogna essere coesi e combattere tutti quanti nella stessa direzione”, ha aggiunto Fontana. (ITALPRESS)

