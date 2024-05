Occhiuto “Con Ryanair un rapporto strutturale per la Calabria”

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “la Regione è impegnata a valutare altre possibilità di investimento da parte della compagnia che potrebbero realizzarsi attraverso l’istituzione di una base per la manutenzione degli aeromobili o una base per addestrare piloti e personale. Sarebbe molto importante perché renderebbe più strutturale il connubio tra la Calabria e Ryanair”. Lo afferma il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto in occasione dell’incontro dal titolo “Reggio vola con Ryanair” che si è svolto nello scalo della città calabrese.

