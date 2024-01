Emergenza crack, Lagalla “In Sicilia progettualità condivisa”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ancora una volta l’integrazione tra soggetti istituzionali ha funzionato: da qualche mese il Comune ha posto in essere il mezzo mobile che attraversa il territorio cittadino per combattere il crack e ora l’Asp ha aperto un centro di prossimità con lo stesso scopo. È segno di una progettualità condivisa, per tutelare la salute pubblica e prevenire il rischio dell’assunzione di droga”. Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla in occasione della presentazione nel padiglione 13 del presidio Pisani a Palermo, del Centro di pronta accoglienza.

