MILANO (ITALPRESS) – “Dai dati di Demoskopika, la Sicilia è la seconda regione d’Italia per reputazione turistica, con un balzo in avanti di 5 posti: questo significa che si è lavorato bene, abbiamo messo in campo misure e azioni che hanno fatto centro”. A dirlo Elvira Amata, assessore al Turismo della Regione Siciliana, presente alla Bit di Milano. “I territori stanno facendo finalmente sistema, altra parola chiave del mio modo di portare avanti le cose”, aggiunge.

xh7/fsc/gtr