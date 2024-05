CATANIA (ITALPRESS) – “Vogliamo volgere lo sguardo al futuro con fiducia e speranza. L’aeroporto rappresenta un crocevia di culture, di tradizioni e opportunità per la Sicilia. I passeggeri continuano ad aumentare sempre. Le sfide più importanti riguardano i lavori per il terminal B, oggi possiamo dire che si sono superate fasi difficili”. Lo ha detto la presidente della Sac, Giovanna Candura, in occasione della celebrazione dei cento anni dell’aeroporto di Catania.

