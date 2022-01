“Il problema è il visus, il vaccino li libera, li difende e li protegge. Ci sono tutte le condizioni per fare norme più semplici e per non fare impazzire le famiglie”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, in occasione dell’inaugurazione del centro vaccinale pediatrico anti-Covid all’Auditorium Parco della Musica.

