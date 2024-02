Winter School Motore Sanità, a Cernobbio si parla di innovazione / 6

CERNOBBIO (ITALPRESS) – A Cernobbio si è tenuta la Winter School 2024 di Motore Sanità, evento che riunisce oltre 200 relatori, conta decine di sessioni plenarie e laboratori per mettere attorno a uno stesso tavolo le istituzioni che governano la Salute, i Ministeri, le Regioni, i manager, amministratori di Sanità pubblica e privata, medici, infermieri e tecnici, operatori, Società scientifiche, Ordini professionali, Associazioni di categoria, opinon leaders, sindacati e pazienti, e promosso in media partnership, tra l’altro, con Italpress. In questa clip Marco Alparone, vice presidente e assessore al Bilancio e Finanza della Regione Lombardia, e Gianluigi Greco, presidente dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale.

abr/gtr