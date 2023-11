Villa (ANIMP) “Trasmettere la cultura dello sviluppo sostenibile”

MILANO (ITALPRESS) – “L’impiantistica italiana e tutta la nostra supply chain hanno un

impatto molto importante nell’economia nazionale: contribuisce all’11% del Prodotto Interno Lordo e il 75% è diretto alle esportazioni”. Lo ha affermato il presidente di ANIMP Marco Villa, in occasione del focus dell’Associazione Nazionale della Impiantistica Industriale ANIMP che ha riunito a Milano la sua Sezione Componentistica per analizzare trend e direttrici sulla base dei dati elaborati dal Centro Studi ANIMP, a pochi giorni dall’avvio

della COP28 sul clima negli Emirati Arabi Uniti. Parlando di sostenibilità, Villa ha sottolineato che si tratta di “un impegno che tutti abbiamo preso, soprattutto per la

riduzione della CO2 nelle proprie attività”. Secondo Villa quello delle aziende è anche un “impegno culturale: tutte le aziende si stanno impegnando per trasmettere la cultura dello sviluppo sostenibile”.

