“Rimane invece irrisolta la problematica della insufficienza del numero dei magistrati assegnati alla sede di Palermo che si colloca stabilmente, per numero di nuovi ricorsi introitati annualmente, al terzo/quarto posto nazionale”. Lo afferma il presidente del Tar Sicilia, Salvatore Veneziano in occasione della relazione in apertura dell’Anno giudiziario.

