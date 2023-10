Università, Fedriga “In 100 anni Trieste cresciuta con il suo ateneo”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Università di Trieste, per la regione, non rappresenta solo un luogo di formazione, ma di economia. Il collegamento tra la ricerca che si fa in questo ateneo con il mondo dell’impresa è fondamentale”. Lo ha detto il governatore della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. “I 100 anni dell’Università di Trieste testimoniano cento anni di un territorio che è potuto crescere anche grazie alla presenza dell’Università. Siamo tra le realtà più avanzate a livello nazionale: un’università a misura di studente in grado di fare ricerca è un valore aggiunto enorme perché riesce a coniugare la capacità di fare formazione di qualità con un ambiente in cui lo studente non è solo un numero. Il centenario dell’Università di Trieste è un’occasione per continuare a crescere e fare conoscere le opportunità che l’università può offrire” aggiunge nel corso di una conferenza stampa a Roma. (ITALPRESS)

