Soccorso e tratto in salvo dal personale di Anas Campania un lupo di circa 2 anni. L’animale, ferito, si aggirava in corrispondenza dell’area sottostante il ponte “Ofanto I” della strada statale 7 “Appia” Ofantina a Lioni, nell’avellinese. Adesso si trova in un luogo sicuro ed è stato sottoposto alle cure delle quali necessitava, avendo riportato fratture agli arti inferiori. vbo/gtr