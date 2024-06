BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Con il nuovo Patto di Stabilità non ci può essere la percezione di diktat della Commissione agli Stati, il percorso dei prossimi anni sarà discusso con i singoli paesi, e si baserà anche sugli investimenti”. Lo dice il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, in merito all’apertura della procedura d’infrazione per deficit eccessivo per 7 Paesi, tra cui l’Italia.

