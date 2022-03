“Siamo disposti a recuperare in Ucraina altri bimbi bisognosi di cure”. Lo dice all’Italpress Franca Fagioli, primaria di Oncologia infantile del Regina Margherita di Torino, intervistata sul volo che la porterà in Romania, dove ad attendere ci sono 14 bimbi ucraini ammalati di cancro che saranno curati in Piemonte. A coordinare l’operazione la Regione.

