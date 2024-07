“This is where I belong”, il Palermo lancia a Manchester l’Away Kit

PALERMO (ITALPRESS) – Il Palermo e Puma svelano in Inghilterra il nuovo Away Kit che, dopo il debutto del 26 luglio in amichevole contro il Leicester a Chesterfield, sarà indossato dalle squadre maschili, femminili e giovanili nella stagione calcistica 2024/25. Ad accompagnare il lancio dell’Away kit, il secondo capitolo della campagna video “This is where I belong” che celebra la passione per i colori rosanero come un luogo ideale nel mondo, dove tutti i tifosi possono sentirsi a casa, anche a migliaia di chilometri da Palermo e anche senza essere palermitani. Dopo il primo episodio ambientato a New York, il “chapter 2” è invece una storia d’amore tra due tifosi inglesi del Palermo, che vivono la propria relazione tra le vie di Manchester, in un continuo rimando metaforico ai colori rosa e nero.

ari/gtr

(Fonte video: ufficio stampa Palermo Calcio)