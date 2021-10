Tg Ambiente – 3/10/2021

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in

collaborazione con TeleAmbiente:

– Youth4climate, quattro punti chiave per il piano per il futuro

– Economia circolare, al Museo dei Bambini di Roma un Gioco di Squadra

– Cresce la superficie boschiva italiana

– Clima, un concorso letterario sul mondo che verrà

