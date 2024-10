PALERMO (ITALPRESS) – I termovalorizzatori in Sicilia si faranno? “Bisogna chiedere al presidente Schifani. Ha tutti i poteri, ha tutte le condizioni per farli rapidamente. C’è da sperare”. Così il ministro per l’ambiente Gilberto Pichetto Fratin risponde ai giornalisti a margine della convention di Forza Italia in corso a Palermo.

