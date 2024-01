Tajani “Dobbiamo essere all’altezza eredità lasciata da Berlusconi”

ROMA (ITALPRESS) – “Cari amici del Veneto, della Calabria e della Puglia, iniziano i congressi provinciali delle vostre regioni, un momento molto importante, l’inizio dell’attività politica quest’anno per eleggere non soltanto i nuovi segretari provinciali, ma anche per eleggere i delegati nazionali al congresso nazionale che si svolgerà a Roma il 23 e il 24 di febbraio al Palazzo dei Congressi. Saranno momenti importanti per discutere non soltanto se scegliere questo o quel nuovo segretario, ma per discutere dei contenuti della nostra azione politica”. Lo dice Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia nel video messaggio inviato ai partecipanti ai congressi provinciali che si svolgono in questo weekend. “Noi vogliano essere protagonisti in questa stagione, durante la quale ci prepariamo alle prossime amministrative, alle regionali ma anche e soprattutto alle elezioni europee. Dovremo dimostrare di essere una grande forza politica, di essere all’altezza di conservare l’eredità che ci ha lasciato Silvio Berlusconi. L’obiettivo è raggiungere quota 13% per poi arrivare alle prossime elezioni politiche al 20%. Dobbiamo farlo battendoci giorno per giorno sui territori, difendendo le nostre idee, i nostri valori. Perchè come diceva sempre Berlusconi noi siamo cristiani, liberali, garantisti, riformisti, europeisti e atlantisti”.“Abbiamo dimostrato di saper contare all’interno della maggioranza, abbiamo dimostrato di saper contare all’interno del governo, lo abbiamo fatto vedere durante l’ultima manovra che ha portato risultati importanti per l’economia del nostro Paese. Vorremo fare di più, ma la situazione economica condizionata da due guerre ai confini dell’Europa non ci permette di fare tutto ciò che vorremmo. Ma dobbiamo essere ottimisti, dobbiamo lavorare per la pace. Dobbiamo essere protagonisti nel mondo come dobbiamo esserlo come Forza Italia all’interno della coalizione di governo. Siamo per l’unità del centrodestra perchè gli elettori questo vogliono, ma abbiamo una nostra precisa identità: noi siamo Forza Italia. Noi siamo il movimento politico fondato da Silvio Berlusconi” conclude Tajani.

fonte video: ufficio stampa Tajani

tvi/red