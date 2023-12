PALERMO (ITALPRESS) – Si è concluso il viaggio lungo le 9 province dell’Isola di “Energie della Sicilia”, la campagna di comunicazione crossmediale ideata dal Dipartimento regionale dell’Energia per sensibilizzare i cittadini a evitare gli sprechi e a utilizzare fonti rinnovabili. A Palermo, nella sede della presidenza della Regione in Via Magliocco, l’ultima tappa, un’occasione per fare un bilancio dell’iniziativa e dare uno sguardo al futuro. xd6/fsc/gtr