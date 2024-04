Sequestrata area con 200 tonnellate di rifiuti pericolosi nel Lazio

LATINA (ITALPRESS) – Individuate nella pianura pontina due aeree nel comune di Sermoneta, per complessivi 18 mila metri quadrati, in uso ad una società di demolizioni per la gestione dei rifiuti in assenza dei requisiti di sicurezza ambientale e di autorizzazioni. La scoperta è stata fatta in seguito al sorvolo della zona, da parte della Sezione Aerea di Pratica di Mare del Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia, in collaborazione con i reparti territoriali del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina. Denunciata una persona. Sequestrata una vasta area con oltre 200 tonnellate di rifiuti non smaltiti, anche pericolosi. vbo/gtr