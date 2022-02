Tre persone sono state denunciate per le scritte no vax apparse sui muri di alcune scuole a Udine e Cividale del Friuli. I tre, secondo gli agenti della Digos, sarebbero vicini al movimento contro i vaccini denominato “V_V Guerrieri”. Le denunce sono scattate per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

mgg/gtr