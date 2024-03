Schifani “In Sicilia 2 termovalorizzatori per chiudere ciclo rifiuti”

PALERMO (ITALPRESS) – “In Sicilia grosso passo in avanti verso la realizzazione di due termovalorizzatori che risolveranno definitivamente la nostra problematica dell’emergenza rifiuti nella nostra Regione. Produrranno energia, deteminando un abbassamento del costo delle bollette per le famiglie; non inquineranno; ed eviteranno che i siciliani siano costretti a pagare 100 milioni per lo smaltimento dei rifiuti all’estero perchè non possiamo smaltirli. Tutto questo è un nostro impegno che intendiamo mantenere”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, dopo il via libera della Giunta regionale al nuovo Piano dei rifiuti. vbo/gtr