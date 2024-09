Schifani “Governo siciliano lavora lontano da polemiche stucchevoli”

PALERMO (ITALPRESS) – “Iniziare la mia giornata con l’inaugurazione di una struttura storica, che fa parte della realtà di Palermo e della gioventù di molti di noi e che è stata ristrutturata grazie alle istituzioni, in favore dei ragazzi che sono la struttura portante della società del domani, rispecchia l’impegno istituzionale di noi che lavoriamo. Noi lavoriamo intensamente e quotidianamente nell’interesse dei siciliani, tenendoci lontani da forme di polemica stucchevoli che non ci appartengono e che non ci distraggono da quello che è l’impegno intenso per fare in modo che la Sicilia cresca e sta crescendo”.

Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a margine della cerimonia di riconsegna di Villa Gallidoro a Palermo. “Per fortuna i dati economici lo confermano – ha aggiunto -, aumentano tanto l’occupazione quanto le entrate fiscali. Stiamo attuando delle riforme importanti, stiamo lavorando in silenzio senza passerelle”, ha concluso.

