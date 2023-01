“Sburocratizzare, fare pulizia di norme e affrontare i problemi della pubblica amministrazione con piglio anglosassone, per fare in modo che ci sia meno burocrazia e più rapidità”: è questo l’obiettivo dell’accordo siglato dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in materia di semplificazione normativa, insieme al ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati, a Palazzo Balbi, a Venezia. abr/gtr/