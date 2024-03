ROMA (ITALPRESS) – “Risposte ce ne sono state ma non sono ancora sufficienti. Abbiamo trovato una situazione difficile, che non è solo nel Lazio ed è diffusa”. Lo ha detto il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, al forum “Salute e sanità, una sfida condivisa” riguardo alle risposte che ha dato la Regione Lazio in tema di sanità.

