Sanità, Degani “La Gelli-Bianco definisce chiaramente responsabilità”

MILANO (ITALPRESS) – “Per chi come me rappresenta il mondo del socio-sanitario e quindi ciò che è rivolto ad anziani e disabili, la legge Gelli-Bianco resta interessantissima nella sua chiarezza di definizione della responsabilità”: a dirlo Luca Degani, presidente UNEBA Lombardia, in occasione della giornata conclusiva della Milano Fisio Week, organizzata dall’Ordine dei fisioterapisti interprovinciale di Milano.

La legge “ha però un vulnus potenziale: il mancato finanziamento per le azioni di supporto alla gestione del rischio clinico, di definizione di buone pratiche e linee guida non solo in contesto ospedaliero, ma anche in ambiente territoriale socio sanitario”.

