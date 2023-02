“Arriviamo a un certo punto nel quale la disponibilità o meno di risorse statali per la sanità diventa decisiva. Ancora oggi, nonostante il passo in avanti che abbiamo fatto lo scorso anno (sul riparto del Fsn ndr), non siamo arrivati alla media dei trasferimenti nazionali della sanità. Quindi c’è ancora da combattere”. Lo dice il Presidente della Campania, Vincenzo De Luca.

