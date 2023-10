Salvini “Accordo Lega-Mpa porterà solo vantaggi ai siciliani”

PALERMO (ITALPRESS) – “Sono contento perché cresciamo, perché abbiamo un accordo con una forza autonomista importante in Sicilia come l’Mpa, come in Sardegna l’abbiamo con il Partito Sardo d’Azione, e sottoscriveremo altri accordi nei prossimi mesi con altri movimenti autonomisti italiani di varie regioni italiane”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini parlando con i giornalisti a Palermo, all’hotel delle Palme, in occasione della presentazione del rinnovato accordo tra il Carroccio e l’MPA, alla presenza del fondatore del Movimento per l’autonomia, il presidente Raffaele Lombardo. “Significa che la Lega cresce – ha proseguito Salvini -, che in Sicilia nel Parlamento regionale siciliano i due gruppi avranno ancora più forza per portare avanti i progetti per il bene dei siciliani. La Lega corre in Sicilia e se corriamo in due tanto meglio”. E alla domanda se questo si tradurrà in una richiesta di maggiori posti di governo ha tagliato corto: “Non chiediamo più posti, ci interessa crescere per la Sicilia. E il sostegno dell’Mpa alle elezioni europee mi porta a pensare che avremo un grandissimo risultato. Saremo un grande gruppo all’Assemblea regionale, condividiamo un’idea di futuro fondata sui comuni, sulle autonomie, sulle province che spero vengano elette direttamente dai cittadini con pieni poteri il prima possibile”, ha sottolineato. col3/vbo/gtr