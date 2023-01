Saldi invernali al via in Sicilia e Basilicata, il 3 gennaio in Valle d’Aosta mentre giovedì 5 partiranno in tutte le altre regioni. Saranno 15,4 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato con una spesa media di 133 euro e un giro di affari di 4,7 miliardi, secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio.

sat/gsl