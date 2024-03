Sajeva “La Sicilia molto presto erogherà servizi di telemedicina”

PALERMO (ITALPRESS) – “La telemedicina ha un ruolo importantissimo, perché stiamo discutendo di nuovi modi in cui potere erogare servizi al cittadino, in un momento in cui è difficile l’erogazione di servizi perché mancano i posti letto e una serie di possibilità. In questo senso i servizi di telemedicina aiutano molto, perché permettono di erogare lo stesso servizio a cosa del cittadino, senza bisogno che lo stesso si debba spostare e andare in ospedale”. Così Giuseppe Sajeva, Director of PNT Special Projects di Engineering Ingegneria Informatica Spa, a margine del convegno, “E-Health: Innovazione e Sviluppo. Interventi per migliori infrastrutture e contenimento della migrazione sanitaria nel Mezzogiorno”, organizzato dall’associazione I Sud del Mondo e che si è svolto a Palermo. “La Sicilia – sottolinea – fa parte, come le altre regioni italiane, di un processo generale per acquisizione delle infrastrutture regionali di telemedicina. Quindi, direi, che la Sicilia sia a buon punto, avendo – come le altre regioni – seguito un percorso nazionale che sicuramente la porterà molto presto a erogare questa tipologia di servizi”. xd6/vbo/gtr