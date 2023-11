Rifiuti, Brandolini (Utilitalia) “Italia campione nel riciclo”

ROMA (ITALPRESS) – “La gestione dei rifiuti in Italia ha luci e ombre. Luci perché ci sono realtà territoriali e aziendali, pensiamo a regioni come Emilia Romagna e Lombardia che sono molto avanzate nella gestione dei rifiuti, dal punto di vista specifico l’Italia è campione del riciclo, è leader a livello europeo perché ha investito molto meglio anni”. Lo ha detto Filippo Brandolini, presidente Utilitalia, intervenendo all’evento “La gestione dei rifiuti crea valore per l’Italia” a Roma. “Poi ci sono le ombre di alcune realtà territoriali che ricorrono troppo alla discarica – ha aggiunto – che hanno ancora un basso tasso di riciclo e, soprattutto nelle regioni del centro sud, con costi elevati per i cittadini. Bisogna operare per colmare questo gap”.

xc3/fsc/gsl