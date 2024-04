Regione Lazio, Angelilli “Piano ambizioso per utilizzo risorse Ue”

ROMA (ITALPRESS) – “Vogliamo mettere in campo un piano ambizioso per un utilizzo massimo delle risorse comunitarie, ma anche nazionali, e pensiamo ad essere protagonisti del Piano Mattei”. Al momento nel Lazio “riusciamo a spendere il 100%” delle risorse, “siamo perfettamente in tabella di marcia ma dobbiamo essere sempre più competitivi, sfidanti e innovativi e puntare sulla sostenibilità. Bisogna trasformare i fondi europei in opportunità di lavoro e di sviluppo del territorio”. Lo ha detto la vicepresidente della Regione Lazio e assessora allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli, a margine della firma dell’intesa tra le Finanziarie regionali del centro Italia.

