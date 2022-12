L’accordo tra il Partito Democratico e Movimento 5 Stelle “l’avrei capito a Roma, dove i cinque stelle sono forti. Qua a Milano credo che l’elettorato sia fatto da imprese e da lavoratori che guardano al lavoro con grande senso di responsabilità e di consapevolezza che il lavoro è un lavoro aggiunto per la crescita complessiva. Quindi politiche vicine alla decrescita felice non credo che in Lombardia possano attecchire”. Lo ha detto Letizia Moratti a Milano.

