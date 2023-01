“I rappresentanti dell’opposizione dicono che chiuderanno i termovalorizzatori. Dal M5S continuano a dire che non vogliono nessun tipo di opera nuova, non vogliono nessun tipo infrastruttura nuova. Dobbiamo fare capire ai nostri cittadini che la Lombardia vuole continuare ad essere la prima”. Lo ha detto Attilio Fontana, presidente della Lombardia e ricandidato alla guida della Regione per il centrodestra.

