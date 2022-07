Buona partenza per la campagna di somministrazione delle quarte dosi di vaccino anti-Covid in Sicilia agli over 60 e alle persone con elevata fragilità dai 12 anni in su: a fare un primo bilancio è Mario Minore, coordinatore della Task force per la vaccinazione anti-Covid nell’Isola, in un’intervista all’Italpress.

