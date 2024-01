Presentato il Calendario dei Carabineiri Cites con focus sull’Aftrica

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “Quest’anno abbiamo fatto un focus sull’Africa attraverso dodici specie di animali e piante in via di estinzione per descrivere tutta la bellezza e la fragilità di quel continente. Abbiamo voluto anche fare un focus sull’attività che i carabinieri forestali del raggruppamento Cites svolgono su tutto il territorio nazionale per quanto riguarda la conservazione e la tutela della biodiversità a livello planetario”. Lo ha detto Giorgio Maria Borrelli, comandante del Raggruppamento Carabinieri CITES di Roma, a Reggo Calabria, in occasione del bilancio 2023 delle attività di prevenzione e contrasto agli illeciti forestali, ambientali e agroalimentari condotte dalla specialità Forestale dell’Arma dei Carabinieri in Calabria e Sicilia.

