Pnrr e appalti, De Raho “Creare barriere contro le mafie”

“Il protocollo” siglato con la Regione Lazio “apre la

possibilità di fare tutti gli approfondimenti necessari per

creare quella barriera che renda impossibile alle mafie entrare

in questo circuito economico”. A dirlo il Procuratore nazionale

antimafia, Federico Cafiero de Raho, in occasione della firma di un accordo per il controllo degli appalti connessi al Pnrr. sfe/fsc/gtr