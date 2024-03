Peria Giaconia “Puntiamo ad avvicinare i giovani al teatro”

PALERMO (ITALPRESS) – “Quando la scorsa estate mi è stato proposto di rivisitare l’opera ho ritenuto un onore la possibilità di inserirla nella nostra stagione, per dare ai nostri abbonati qualcosa di diverso dalla solita programmazione: in questo modo puntiamo ad avvicinare un pubblico soprattutto giovane e a catturare ulteriormente l’interesse di palermitani e turisti”. Così Andrea Peria Giaconia, sovrintendente della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, a margine della presentazione dello spettacolo, intitolato “Giocando con Orlando” con musiche originali di Dana Al Fardan e produzione di Marco Balsamo, che Stefano Accorsi terrà al teatro Politeama di Palermo. Peria Giaconia si pone inoltre l’obiettivo di ampliare platea e raggio d’azione dello spettacolo: “Puntiamo a raggiungere altri luoghi della Sicilia nell’ambito del nostro decentramento estivo, ma non c’è dubbio che per questo spettacolo stiamo pensando a una programmazione ancora più ampia in Italia”. xd8/vbo/gtr