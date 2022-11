“Nei primi nove mesi del 2022 l’economia della Liguria ha continuato a crescere, anche se in maniera non omogenea in tutti i settori, con qualche segnale di rallentamento in particolare nell’industria in senso stretto. Ci sono però molte ombre per quanto riguarda le prospettive”. Lo ha detto la direttrice della sede di Genova della Banca d’Italia, Daniela Palumbo.

xa8/tvi/gtr