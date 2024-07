Palermo, Monti “Passi avanti verso il nuovo waterfront”

PALERMO (ITALPRESS) – “Siamo fieri di questo secondo lotto, in continuità con la riqualificazione del porticciolo di Sant’Erasmo. Il concorso internazionale va nella direzione di far capire che c’è grande sinergia tra Comune e Autorità portuale. Insieme vogliamo costruire un percorso che finalmente identifichi il waterfront nella sua interezza,”. Così Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, a Palermo all’apertura della passeggiata di Sant’Erasmo ae alla presentazione del concorso di idee per la riqualificazione del Foro Italico e delle aree di interfaccia città-porto.

col4/sat