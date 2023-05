Produrrà energia rinnovabile per la rete nazionale e per alimentare le attività di Amazon: tra Marsala e Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, Engie ha inaugurato il primo parco agrivoltaico di grandi dimensioni realizzato in Italia. L’impianto, la cui costruzione è stata annunciata nel 2021, si estende su 115 ettari e ha una capacità installata di 66 Megawatt.

