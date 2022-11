Napoli: 28 arresti per traffico internazionale di cocaina

Il Gip del Tribunale di Napoli ha emesso 28 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti e riciclaggio. Al centro del traffico erano soprattutto ingenti quantità di cocaina, che arrivava dal Sud America nascosta all’interno di container. Giunto in Europa, lo stupefacente veniva trasportato daautotrasportatori compiacenti e nascosto all’interno di depositi, covi e nascondigli in Campania, Calabria, Emilia Romagna e Lazio.

trl/gsl