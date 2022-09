Via libera dal Consiglio dei ministri alla Nadef, la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza. Nel testo, che contiene le previsioni economiche e gli obiettivi programmatici del governo Draghi, viene evidenziato come il Prodotto interno lordo dovrebbe aumentare nel 2022 del 3,3%, in crescita dal 3,1% contenuto nello scenario programmatico del Def in aprile.

