Mulè “La riforma del premierato è necessaria”

TAORMINA (ITALPRESS) – “Forza Italia sta dando prova di buon governo in Sicilia e sul piano nazionale con le battaglie sui temi che da sempre sono per noi centrali, tasse, pensioni, lavoro e giustizia. Noi non battiamo i pugni ma cerchiamo sempre di essere propositivi e incisivi nelle problematiche del Paese”. A dirlo Giorgio Mule’, vicepresidente della Camera e deputato di

Forza Italia, a margine del meeting Etna 23, la due giorni del partito a Taormina.

