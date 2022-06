Insieme per la guida del futuro. Dalla partnership tra Generali e Telepass nasce Next, la prima soluzione al mondo che unisce assicurazione, telematica e telepedaggio. In un unico dispositivo oltre 30 servizi digitali: dal real time coaching all’assistenza automatica in caso di emergenza, dal telepedaggio al pagamento carburante e parcheggio con vocale.

fsc/abr/mrv