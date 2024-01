Milano-Cortina, Zaia “Sembra ci sia un’offerta per il bob a Cortina”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Sembra di sì”. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, conferma l’arrivo di un’offerta da parte di un’azienda nel bando per la realizzazione della pista di bob a Cortina in vista delle Olimpiadi invernali del 2026. “Non è un progetto che governiamo noi come regione, ma il ministero delle Infrastrutture, cercheremo di capire se c’è questa azienda, se ha i titoli, tutti i requisiti e se ci sono le garanzie, poi vedremo se il Cio accetterà anche in base alle tempistiche che verranno date – ha spiegato Zaia -. Io dico che la pista da bob va realizzata solo se ospiterà le Olimpiadi”.gm/gtr

(Fonte video: ufficio stampa Regione Veneto)