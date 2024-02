Milano-Cortina, Fontana “Proteste ci saranno sempre”

MILANO (ITALPRESS) – “Le proteste ci saranno sempre. Se non va bene un Olimpiade, che è la massima rappresentazione dello sport, e nella quale non abbiamo fatto praticamente nulla di nuovo, a parte la pista da bob, e se non va bene neppure un Olimpiade, che è stata definita dal Cio la più sostenibile della storia, non si può neanche reagire. Vadano avanti a contestare”. Lo ha dichiarato il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, oggi a Palazzo Pirelli, a margine del convegno dedicato all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione.(ITALPRESS)

xp2/trl/gtr